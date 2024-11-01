Para que sirve la droga

Una de las principales características de Trump es su sinceridad brutal, este no se anda con remilgos ni sofisticadas manipulaciones, como se cree el rey del mundo, literal según su ultimo video en que aparece como una testa coronada, cree que su palabra es la ley y que le permite ser todo lo autentico que en su día fué la dictadura, un tiempo en que los franquistas no escondían su saludo romano brazo en alto.

Trump quiere actuar contra los países incómodos y premiar a los de su cuerda como Argentina.

Y para ello se vale de la auténtica verdad de la guerra contra las drogas, la de ser un signo de maldad que es preciso combatir y destruir. Así ha sido desde Nixon, Reagan y de mas incluido nuestro progresista gobierno que con la ley mordaza ya ha puesto tropecientas mil multas por pequeñas cantidades de cannabis (habría que ver las pintas y la ideología de los multados, seguro que hay pocos "cayetanos" y muchos con pinta de podemitas)

Para actuar militarmente contra Venezuela y Colombia recurre a acusarlos de narco estados, que haga poco ha estallado un escandalo de lavado de dinero relacionado con drogas de un candidato de Milei no tiene ninguna importancia porque son amigos, en cambio los ataques, asesinatos, contra embarcaciones venezolanas y colombianas se bebe a que si o si eran contrabandistas de drogas, sin pruebas y por la cara.

Esta es la principal razón de mantener la prohibición en tiempos actuales la de ser una excusa perfecta de los estados para perseguir y ,esperemos que no, invadir países.