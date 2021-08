Una empresa papelera portuguesa ya explota eucalipto en doce ayuntamientos gallegos [GAL]

The Navigator Company (antigua Portucel), la principal papelera de Portugal, materializó en 2019 su anuncio de que iba a desembarcar en Galicia para cultivar eucalipto. Una maniobra con la que superar el escenario que se le formuló a esta empresa con la prohibición decretada por el Gobierno de Portugal hasta 2030 en la plantación de eucalipto. Si aquí no se puede, debieron pensar en Navigator, pasemos el Miño a un territorio donde no hay problema alguno para esta especie. Estas explotaciones se extienden ya por 12 ayuntamientos gallegos.