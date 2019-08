Papa Francisco: "Recurrir a un adivino a que lea la mano no es de cristiano"

“Eso es superstición, no Dios”, afirmó el Sumo Pontífice, quien pidió “no vivir hipócritamente”. El papa Francisco instó a los cristianos a no vivir de manera "hipócrita" y a "pagar el precio de ser coherentes" con el Evangelio durante el Rezo del Angelus de este domingo. "Está bien decirse cristianos, pero sobre todo hay que practicar el cristianismo que no es otra cosa que testimoniar el Evangelio, amar a Dios y al prójimo", destacó.