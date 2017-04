El Papa dice que la evolución y el Big-Bang son verdad [ENG]  

"Dios no es un mago con una varita mágica" ha declarado el Papa Francisco. De esta forma se distancia de su predecesor Benedicto XVI quien abogaba por teorías pseudocientíficas como el creacionismo. El Papa dice que el Big-Bang no se contrapone a la existencia de un Dios más bien, opina él, lo requiere. Respecto a la evolución, no es el primer Papa que se muestra favorable, ya el Papa Pio XII y Juan Pablo II creían que la evolución no estaba reñida con las creencias religiosas.