La pandemia arruina a los médicos privados: ocho de cada diez perdieron un 80% de sus ingresos

La pandemia del coronavirus provocó el cierre de incontables clínicas privadas cuya actividad no se consideraba esencial durante la emergencia sanitaria. Las consecuencias para los profesionales que trabajan en estos centros, son nefastas. Según un estudio, ocho de cada diez afirman que han visto reducidos en más de un 80% sus ingresos desde el inicio del estado de alarma al ser incluidos en ERTEs o no haber podido prestar su servicio con normalidad. Entre los más perjudicados, los que no podían atender a sus pacientes mediante la telemedicina.