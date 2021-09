Paluzie dice que a la UE "le interesa" la independencia

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, en una entrevista en El PuntAvui, considera que mientras la comunidad internacional no le interesa mucho la independencia de Cataluña, en la UE "sí que le interesa más". "Hay que ser realistas: en la comunidad internacional, en sentido amplio -aunque me gustaría que se definiera más bien quién es-, no le interesa la independencia de Cataluña, en estos niveles hay conflictos mucho más importantes en el mundo", apunta