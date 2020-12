Palma pasa hambre en la crisis COVID: "Ya no tengo agua, luz ni comida"

Son las 8:00 de la mañana. Para algunos apenas acaba de empezar el día. Levantarse, abrir el frigorífico y preparar el desayuno parece una rutina muy normal. Pero esa no es la realidad de, por lo menos, 33.000 personas en situación de pobreza severa en Baleares. Las engrosan personas que no tienen ingresos, o son muy escasos, y no llegan a final de mes. Una bolsa de comida con alimentos básicos es un dolor de cabeza menos en el desafío de superar el día sin hambre.