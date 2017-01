Las palabras que daba miedo decir cuando éramos pequeños

Eran los 80. Los niños teníamos prohibido decir algunas palabras. Incluso las más simples si estaban marcadas como inapropiadas. El tío de «mira, tío» u «oye, tío» de las películas americanas dirigido a otro niño recibía la mirada reprobatoria del adulto más cercano. Recuerdo al padre de un chico de mi calle hablarme severo: «Mi hijo no es un “tío”; no es uno de la cárcel» (mienten las series de televisión españolas que muestran a niños de los 80 diciendo «oye, tío; mira, tío». Mienten o están escritas por personas que no fueron niños en los 80