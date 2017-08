Los miserables tuits de Hermann Tertsch y Alfonso Rojo tras el atentado

Ni extremismo religioso ni perversión del Islam: para el tertuliano y periodista Hermann Tertsch el atentado de Barcelona no es ni más ni menos que un ejemplo de turismofobia. Por supuesto, con Hermann Tertsch dando este nivel, su amigo Alfonso Rojo no podía quedarse atrás. Después de cargar contra Podemos, el hobbie de Alfonso Rojo es explicar su particular visión sobre el Islam