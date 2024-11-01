Pakistán y el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) se acercan a un acuerdo de financiación de 2.000 millones de dólares para un proyecto de modernización ferroviaria (Eng)

El tramo ferroviario Karachi-Rohri, de 480 kilómetros, forma parte del proyecto de la Línea Principal 1 (ML-1), valorado en 7.000 millones de dólares, que Islamabad lleva tiempo tratando de poner en marcha en el marco del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC). La modernización de la ML-1 es el mayor proyecto de infraestructura del CPEC, cuyo presupuesto supera los 60 000 millones de dólares, y para el que Pekín se comprometió inicialmente a aportar 6670 millones de dólares en 2016.