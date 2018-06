Paises de mierda

Senegal no era el Infierno en la Tierra. La gente muy pobre puede vivir vidas muy felices y con significado dentro de sus propias idiosincrasias y culturas. Que no son las nuestras. Lo de los excrementos era el menor de estos asuntos. La última vez que estuve en París vi a una hermosa mujer africana vestida con un traje de los suyos permitir a su hijo defecar en la acera cerca de la Catedral de Notre Dame. El policía francés a diez pasos de ella, giró la cabeza para no verlo.