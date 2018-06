Paisaje andaluz con Pedro, cariño, de presidente

Pasar del "Pedro, cariño, no mientas", "Pedro, no me hagas elegir entre la lealtad a Andalucía y al PSOE", a llamar a ese mismo Pedro "presidente Sánchez" no debe ser fácil para nadie; menos para un político, cuyo primer desayuno reconstituyente del día es un sapo y el segundo, otro sapo. En las cábalas del Gobierno andaluz y del PSOE de Andalucía no entraban de ninguna de las maneras que Pedro Sánchez fuera a sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy: primero, por falta de apoyos parlamentarios; y después, porque Rajoy...