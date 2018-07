Lo Pagán: unas vacaciones en el lugar más cutre (y divertido) de España  

Fui a Lo Pagán (Murcia) por el motivo más cutre de todos: que nos dejaban una casa. Yo he estado en muchos sitios (Tokio, Nueva York, Buenos Aires), pero ninguno me ha impresionado tanto como Lo Pagán. Si en Tokio hay tokiotas, y en Buenos Aires, petulancia, lo que hay en Lo Pagán hace tiempo que ustedes no lo ven. Lo que hay en Lo Pagán es gente. En Lo Pagán aprendí que lo cutre es lo que queda de Europa si le quitas de encima medio millón de normativas. Mirado con lupa de un eurodiputado en su despacho, Lo Pagán debería ser borrado del mapa.