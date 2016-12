Me pagan 60 euros por pegar doscientos carteles de tu próximo concierto

"Jubera tío, necesito que me eches un cable con unos carteles… ¿qué dices?" Recuerdo que esa fue la frase exacta que –con un tono que se debatía entre lo dubitativo y esperanzador– empleó mi colega Pedro para liarme todas las noches de la semana pasada. "Claro, no te preocupes, eso está hecho". Y podría haber seguido con un montón de aserciones sinónimas, que no escucharon a un inconsciente que decía: “No has pegado un cartel en tu puta vida, chaval".