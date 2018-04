Los padres de Gabriel piden que no se recojan firmas en favor de la prisión permanente en la ballena de Almería

"Saber que murió en la primera hora es más reconfortante porque no tuvo tiempo de sufrir", han asegurado. Los padres han mostrado este sábado su disconformidad con la convocatoria de recogida de firmas a favor de la PPR en las inmediaciones de la ballena de la capital almeriense, escultura que sirve para "honrar la memoria" de su hijo. "Sí pedimos que no se coloque en este sitio donde de manera espontánea bajan muchos niños, con miles de gestos de cariño que no tienen nada que ver con el debate que ahora mismo hay a niivel político"