edición general
2 meneos
19 clics
Los padres del bebé intoxicado en Asturias con cocaína se culpan entre ellos

Los padres del bebé intoxicado en Asturias con cocaína se culpan entre ellos

El menor, tutelado por el Principado, se recupera favorablemente en el Hospital de Arriondas, mientras avanza la investigación de la Guardia Civil

| etiquetas: arriondas , cocaina , padres , padre , madre , bebé
2 0 0 K 30 actualidad
sin comentarios
2 0 0 K 30 actualidad

menéame