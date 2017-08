Padre del terrorista que mató a 13 personas en Barcelona: "Era buen chico, no le hacía daño a nadie"

El padre de Moussa Oukabir, uno de los terroristas involucrados en los atentados que enlutaron a España, ha comentado que su familia está "totalmente devastada" por el doble ataque que ha dejado 15 muertos y más de 130 heridos. "Moussa era un buen chico que no le hacía daño a nadie. Iba a clases y tenía que terminar la secundaria el próximo año", dijo Said Oukabir, en declaraciones citadas por el diario 'El País'. "Últimamente había comenzado a rezar (…) pero nada más. Pero era joven, no era maduro, y seguramente se dejó manipular", agregó.