Un padre mira a la mano y el pie de su hija de cinco años, cortados como un castigo (Eng)

El padre no había cumplido con su cuota de caucho diaria, así que los supervisores nombrados por Bélgica le cortaron la mano y el pie a su hija. Su nombre era Boali. Tenía cinco años. Luego la mataron. Pero no habían terminado. Después mataron a su esposa también. Y por si eso no era bastante cruel, bastante fuerte, se comieron a Boali y a su madre. Y le enseñaron a Nsala las pruebas, las sobras del cuerpo de su querida hija, que tanto amaba. Su vida quedó destruida.