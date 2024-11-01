Pades Mutuam (Difusión)

A LA ATENCION DE

Doña ENMA COSTA.

DIRECTORA DEL PADES MUTUAM... en Cataluña y a cuantos ciudadanos de Barcelona se vean afectados por lo que expongo.ñ..

------------------------------------

Sra. Da. ENMA COSTA, permitame digirirme a Usted con todo respeto, pero con la verdad por delante. Y de manera PUBLICA, ante lo que a continuación le escribo

Tengo ahora mismo un familiar que lucha por su vida en un Hospital de Barcelona.

Este familiar pertenecia antes a Muface/Dkv y al romper esta última sus acuerdos con Muface decidió pasar a la Seguridad Social, la de todos los ciudanos.

Anteriormente el PADES DE DKV visitaba a este familiar ( mas bien ya anciano ) una vez al mes, ya fuese médico o una enfermera, para controlar su estado de salud. Le tomaban la tensión, le auscultan y le indicaban si era preciso que fuese a un especialista.

Pues bien, al pasar mi familiar a la SEGURIDAD SOCIAL le dijeron que le atendería el PADES de MUTUAM.

Para los que lo ignoren la sigla PADES quiere decir: "Programa de Atención Domiciliaria y Equipo de Soporte"...

y según afirma MUTUAM en su web, los Pades Mutuam "se trata de equipos formados por expertos en cuidados paliativos y en la atención a personas con enfermedad crónica avanzada ( ... ) Su atención se lleva a cabo en el domicilio y los cuidados paliativos contemplan una atención integral del paciente que se encuentra en un proceso de final de vida y de su familia"

(ver la web de MUTUAM www.mutuam.es)

Pues bien Doña ENMA COSTA, allí donde DKV Iba todos los meses a visitar a mi pariente, MUTUAM solo ha ido una vez (una Unica vez) a verle desde Enero a Noviembre... del año 2025.

Yo estaba presente en esa visita única ¡En ONCE Meses!!! y la Doctora (cuyo nombre no anote) y la enfermera Doña SILVIA AVILES afirmaron ante testigos --habia otras personas presentes aquel dia en el domicilio de mi pariente-- que ellos NO iban a ir a verle cada mes, como hacía DKV.

Y es cierto,Nunca se ha vuelto a producir una visita del PADES MUTUAM a mi pariente, pese a la afirmación programática que MUTUAN hace en su webb: "la atención a personas con enfermedad crónica avanzada", tampoco le han prestado "una atención integral del paciente".

Ante esta situación que choca frontalmente con el programa que dice tener el PADES MUTUAM, me ofrecí a mi pariente, hace pocos días, a llamarles. Y lo hice y hable con Doña SILVIA AVILES, quien me dijo que por supuesto que no habían ido a visitarle, ya que el PADES solo se activa si

así lo pide el Médico de Familia del interesado. He hablado con dicho médico y me ha afirmado estar en posesión de copia de los documentos en los que pedía dicha activación. Y yo creo al médico, cuya función es SALVAR VIDAS.

Creo, Doña ENMA COSTA, que saber todo esto le parecera DE IMPORTANCIA, si esta denuncia publica de Mal funcionamiento de los PADES MUTUAM, que Usted dirige Doña ENMA COSTA, llega a su conocimiento.

Y NO OLIVEMOS QUE LOS PADES RECIBEN UNA IMPORTANTE AYUDA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Quedo a su disposición,

Sra. Da. ENMA COSTA.

Antonio Martin

DNI XXXXXXX (Tacho su DNI por si acaso.)

(Periodista)

Ruego den difusión a este post. Muchas gracias