Pactar un salario neto es absurdo

Hay muchísimos trabajadores que negocian su salario en neto mensual. A lo mejor es porque en la tele dicen que no sé qué jugador cobra no sé cuántos millones netos, pero esos trabajadores pueden estar seguros de que sus contratos no son de deportista profesional y de que pactar un salario neto en el mejor de los casos no les sirve absolutamente para nada y en el peor de los casos podría ser podría ser contraproducente, por varias razones. En primer lugar, aclaremos que el salario neto no existe. De cara a la SS, solo existe el salario bruto.