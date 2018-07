Paco León: "Twitter es la nueva inquisición y quien se cree moralmente superior me parece peligroso"

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Yo reivindico mucho la comedia y me enfado cuando la gente la utiliza como sinónimo de frivolizar, porque no es así. En tono de comedia se puede hablar de cosas muy importantes sin frivolizar en absoluto. «Tener sentido del humor es una consecuencia lógica de tener inteligencia». El actor español interpreta a una mujer transgénero en 'La Casa de las Flores', una comedia negra de origen mexicano. Que el papel de Paco León lo interprete él y no una persona trans levantó ciertas críticas en redes. "Me lo tomo con deportividad..."