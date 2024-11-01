Un paciente siembra el miedo en el centro de salud de Brenes tras atrincherarse y amenazar al personal

Según han confirmado testigos presenciales, el individuo accedió al centro con actitud agresiva y llegó a romper una puerta de acceso antes de increpar verbalmente a los profesionales. Posteriormente, se encerró en una de las salas del centro de salud, manteniendo su comportamiento violento durante varios minutos, aunque finalmente abandonó el lugar sin llegar a agredir físicamente a los trabajadores. Agentes de la Guardia Civil se desplazaron hasta el centro y procedieron a la detención del agresor.