Pac-Man: qué hace tan adictivo y exitoso al juego que nació en Japón tras comer una pizza

Este año se celebra el cumpleaños número 45 de la devoradora máquina amarilla que revolucionó los videojuegos y hasta conquistó a la ciencia. Millones de personas han jugado el icónico Pac-Man, pero ¿por qué?, ¿qué lo hace tan adictivo? Todo empezó a finales de los años 70 cuando el japonés Toru Iwatani decidió comerse una pizza de salami para consolarse. Tras tomar la primera porción, el diseñador de videojuegos sintió escalofríos al descubrir una imagen insospechada. "Si tomas una pizza entera y le quitas un pedazo triangular, parece una boca

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Exactamente lo mismo que hacía atractiva la ruta del bacalao.

Meterse en un lugar cerrado, rodeado de fantasmas y tomando pastillas con música repetitiva.
