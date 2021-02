Pablo Iglesias sigue prometiendo que cuando esté en el Gobierno derogará la «Ley Mordaza»

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha declarado esta mañana en una entrevista en la radio que no entiende por qué el actual Ejecutivo aún no ha derogado la polémica Ley de Seguridad Ciudadana y ha vuelto a decir que, si él estuviera en el Gobierno, no tardaría “ni dos días” en revertirla. “Si yo fuera ministro o vicepresidente, la Ley mordaza sería historia, se lo prometo”, ha dicho el vicepresidente.