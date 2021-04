Pablo Hasél: comunicado ante los 16 meses más de prisión

La Audiencia Nacional, con el apoyo de la fiscalía controlada por el gobierno como reconoció Pedro Sánchez, me hará cumplir 16 meses más de cárcel al no pagar la multa de casi 30.000 euros por “injurias” a la Corona y a los cuerpos represivos. En el juicio quedó demostrado que en los tuits y en la canción de “Juan Carlos el Bobón” contaba hechos sobradamente probados, cosa que en la sentencia no han podido desmontar pero era otro juicio-farsa político con la intención de castigar la disidencia. Intentaron embargarme pero no tengo dinero...