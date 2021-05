Pablo Díaz de 'Pasapalabra' contesta a Pablo Casado y al PP a costa de los toros: "A lo mejor tan, tan liberales no sois"

Pablo Casado: "En Madrid quien quiere puede ir a los toros y quien no quiere ir no va. Eso es libertad". El famoso concursante de 'Pasapalabra' replicó al presidente del Partido Popular. "1. El derecho a la vida es un pilar fundamental del pensamiento liberal. Torturar a un animal hasta la muerte no sé yo si se adecúa a él. 2. Estoy pagando algo que no quiero contra mi voluntad, porque lo subvencionáis con dinero público", escribió Pablo Díaz desde su cuenta de Twitter. "A lo mejor tan, tan liberales no sois", sentenció.