Pablo Casado, un hombre débil

No me importa nada, acertó a decir con poca convicción tras ser preguntado sobre la moción de censura de Vox que apuntando a Pedro Sánchez es una bala de plata directa al corazón de Pablo Casado. Y no hay nada que le importe más, porque si de algo ha dejado buena cuenta en su escaso periplo por la dirección del Partido Popular es que lo que más le importa son todas aquellas iniciativas que tienen que ver con el cuestionamiento de su liderazgo y con la estrategia a seguir para no dejar que Vox le mueva la silla.