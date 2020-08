Pablo Casado: "Felipe VI es el mejor jefe de Estado que podría tener España"

Para Pablo Casado, Felipe VI ha tenido "una labor impecable" y "es el mejor jefe de Estado que podría tener España". Además Casado ha reprochado "a los que intenten imputar cualquier culpabilidad [a Juan Carlos I] sin que lo haya hecho un juez". "A una persona que no se le acusa de nada y que no tiene ninguna causa en ningún órgano judicial, por su puesto, opera la presunción de inocencia". "Sin Juan Carlos I no podría haberse consolidado este Estado social, democrático y de derecho".