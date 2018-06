Pablo Casado: «El euskara no es el idioma de Navarra»

Pablo Casado ha visitado este fin de semana varias localidades de Euskal Herria, en su lucha por hacerse con el control del PP. En Altsasu, en un acto frente al cuartel de la Guardia Civil, afirmó que «los símbolos de los navarros, son suficientes como para tener que pedir prestados otros símbolos; la ikurriña no es la bandera de Navarra, el euskera no es el idioma de Navarra». Asimismo, apuntó que las familias de los presos que deben realizar cientos de kilómetros cada semana no le dan «ninguna pena».