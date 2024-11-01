Otro revés a Chat Control en Europa: Lo que los medios no te cuentan

Como sabeis, nuestros egregios gobernantes no cesan en su intento por socabar nuestra privacidad y derechos digitales.

Desde 2021 cuando la norma original se creo llevamos con esta historia. Chat Control 2.0 fue tumbada en Europa después de campañas masivas de correos a los eurodiputados. Pero como los defensores de los niños no cejan en su intento y este lunes se volvia a votar en la comisión LIBE (Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo).

Para quien no lo sepa esta comision se encarga de proteger las libertades civiles y los derechos humanos tal como se describen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de cualquier tipo de abuso del que tanto se da en estos tiempos.

Para sopresa de todos, en la votacion de este lunes se rechazó extender la normativa actual. La votación terminó 38 a 28, con 3 abstenciones, bloqueando por ahora la propuesta

www.heise.de/en/news/Setback-for-the-Commission-EU-MEPs-let-chat-contr

La normativa que lleva de forma temporal, desde 2021, permite a empresas como Meta, Google o Microsoft escanear automáticamente mensajes e imágenes privadas para detectar material de abuso sexual infantil. La Comisión quería prorrogar esta excepción, mientras la resistencia critica el evidente riesgo para la privicidad y la deriva tecnofascista de Europa.

Si teneis curiosidad, este fué el voto de los eurodiputados españoles que forman parte de la comision:

www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/meetings/votes

Javier Zarzalejos (PP, grupo EPP) → A favor

Juan Fernando López Aguilar (PSOE, grupo S&D) → A favor

Maite Pagazaurtundúa (Ciudadanos, grupo Renew) → A favor

Jorge Buxadé Villalba (Vox, grupo Patriots/ID) → En contra

Si amigos, el calvo del Opus de Vox votó en contra mientras que el PPSOE y Ciudadanos (aún existen?) votaron a favor de darle vuestros mensajes a Zuckerberg and Cia. Asi que a lo que mi respecta chapeau por el.

Aun así, el debate no ha terminado. El Parlamento Europeo en pleno podría volver a tratar el asunto próximamente, otra vez, hasta que salga aprobado por sus cojones morenos.

Queda preguntarse que pasa con los medios de desinformación de este pais. Y a quien se deben.

