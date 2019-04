Otro grupo de cursos para curar la homosexualidad celebra sus encuentros en sedes religiosas de Valencia

El médico M. Á. S. C. ofrece los cursos clandestinos con su grupo Verdad y Libertad en los Salesianos de Godelleta, las Esclavas de Gandia y Verbum Dei en Siete Aguas: "Es muy importante que no habléis con los que no están en V y L". Expulsan del grupo a los que "caigan" en la masturbación o el visionado de porno. El arzobispado de Valencia se desvincula del colectivo, que dice contar con estatutos "validados por la Iglesia"