La otra utilidad de los impuestos

En el pasado se experimentaron dificultades para obtener suficiente oferta de mano de obra para las industrias del país […]. No acostumbrados a nada más que a sus simples necesidades de la vida tribal, en realidad [el nativo negro] no tenía incentivos para trabajar a cambio de más. Los gobiernos europeos, que querían mano de obra para sus industrias, decidieron presionar al nativo y obligarle a salir a trabajar, y lo hicieron mediante la imposición de impuestos.

Comisión Holloway, Suráfrica, 1932