La otra historia de la Tía Julia

Julia Urquidi Illanes, la mujer que inspiró «La tía Julia y el escribidor», una de las novelas más populares de Mario Vargas Llosa, vivió junto al escritor peruano los años más felices y también los momentos más amargos cuando éste la abandonó para casarse por segundas nupcias con una prima carnal suya, Patricia Llosa. «Tenía fe en él y una gran confianza. No me equivoqué en lo literario. Como hombre me defraudó. Cuando ya su nombre empezó a ser conocido y tenía una nueva vida me excluyó. Lo anterior ya no servía. Ahora tenía que ascender...