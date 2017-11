La otra cara de Dolly

Inicio mi singladura divulgadora en Naukas con este artículo sobre la oveja más famosa: Dolly. Con ella cambiaron muchos aspectos de la biología, y con ella se reactivó el interés de la sociedad por la ciencia. Hoy en día costaría encontrar a alguien que no supiera o hubiera oído hablar nunca de Dolly. Hay un antes y un después de Dolly. De hecho, al hablar de los avances en biotecnología animal, frecuentemente se alude a dos épocas: b.D. y a.D., siglas en inglés de before y after Dolly (antes y después de Dolly).