Óscar Puente considera que Iberdrola se equivoca si "pretende comprar al PSOE a través de Carmona"

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha aseverado este lunes que Iberdrola "se equivoca" si pretende "comprar al PSOE" o "demostrar que hay algún tipo de cambalache" con el nombramiento del exdiputado y excandidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona.Así lo ha recalcado Puente este lunes al ser preguntado por la noticia del nombramiento del socialista en la empresa eléctrica, algo que ha recalcado que no entiende, a lo que ha añadido que "Carmona no representa al PSOE y el PSOE no está en venta".