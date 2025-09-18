Óscar Pereiro, alto y claro: "A ver si el Gobierno tiene las pelotas de que España no juegue el Mundial si está Israel"

Pereiro puso en duda la capacidad del país para mantener su posición como anfitrión de grandes citas: citó a Patxi López y lanzó la advertencia política que dio título a su mensaje, cuestionando si España renunciaría al Mundial si el rival incluyera a Israel. "Veremos si el Gobierno tiene las pelotas de que España no juegue el Mundial si está Israel", dijo Pereiro.
En definitiva están cabreados porqué lo de la Vuelta afectó a sus bolsillos.
La Euroliga con dos equipos de Tel Aviv.
El Sónar el año pasado records de entradas.
Carrefour me imagino que siguen llenos cada sábado.
Eurovisión ya suena el boicot.
Con el mundial de atletismo de momento nada.
Veremos con el mundial de fútbol.
Se arriesgaba a quedarse fuera de las eliminatorias.
La pela es la pela. Que esto no son 4 duros como La Vuelta.
A no ser que al PSOE le saquen algo gordo y tengan que distraer al personal.