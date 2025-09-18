edición general
Óscar Pereiro, alto y claro: "A ver si el Gobierno tiene las pelotas de que España no juegue el Mundial si está Israel"

Pereiro puso en duda la capacidad del país para mantener su posición como anfitrión de grandes citas: citó a Patxi López y lanzó la advertencia política que dio título a su mensaje, cuestionando si España renunciaría al Mundial si el rival incluyera a Israel. "Veremos si el Gobierno tiene las pelotas de que España no juegue el Mundial si está Israel", dijo Pereiro.

Comentarios destacados:    
XtrMnIO
No sé ni quién es éste, pero que del genocidio que estamos presenciando se preocupe por el puto fútbol deja su humanidad al nivel de las hienas.
9
denocinha
#3 Igual que quien se preocupe por la puta vuelta
1
Poll
#3 #4 Otro ciclista, no confundir con Perico.
En definitiva están cabreados porqué lo de la Vuelta afectó a sus bolsillos.
0
obmultimedia
#3 Tranquilo, que como sigamos asi no habrá ni proximo mundial, ni JJOO, ni nada, nos iremos a la porra.
0
Perrota
#3 En parte tiene razón. Con la Euroliga dw baloncesto y la Champions no se han metido. Cero.
0
Verdaderofalso
Ahora quieren igualdad? Hasta ahora no abrían la boca para equiparar las sanciones y vetos de Rusia e Israel
1
Pertinax
El órdago está echado.
2
Poll
La verdad que en esa reflexión tiene razón, y habría que ser coherente en todas las competiciones, empresas y festivales.

La Euroliga con dos equipos de Tel Aviv.
El Sónar el año pasado records de entradas.
Carrefour me imagino que siguen llenos cada sábado.
Eurovisión ya suena el boicot.
Con el mundial de atletismo de momento nada.
Veremos con el mundial de fútbol.
1
dirok
Que sea subnormal no quita que en este caso tenga razón.
1
fofito
#4 Razón tendrá cuando llegue el momento y el resultado sea el que el espera, mientras tanto no es más que un bocachanclas que deja claro cuales son sus prioridades.
1
sotillo
#4 El Gobierno no puede prohibir que no jueguen, puede recomendar
0
Cuñado
Ño! Un montón de mierda que habla! :-O
0
The_real_deal
Ya podrian ya. Asi no daban la matraca todo el verano.
0
Battlestar
Spoiler: no las tiene. Porque sabe que entonces SI pierde las elecciones si o si. Puede que hasta quedara detrás de PACMA xD
0
allaquevamos
No hay huevos, somos unos cobardes. Mira como Noruega ya ha recogido cable con lo de no presentarse al partido con Israel.
Se arriesgaba a quedarse fuera de las eliminatorias.

La pela es la pela. Que esto no son 4 duros como La Vuelta.
A no ser que al PSOE le saquen algo gordo y tengan que distraer al personal.
0
Olepoint
Es que no se trata de "cojones", ni de dinero, sino de principios, de dignida, de humanidad, algo que tú, ni has olido.
0
Ganpalo
No hay guevos... tendria que ser el lema en todos los campos de fútbol a partir de ahora. jejejejj
0
mam23
Antes se acaban las corridas de toros que retirar a la seleccion de futbol del mundial.
0
sempregalaico
Niños: decid no al dopaje. Te vuelve gilipollas
0

