Óscar Pereiro, alto y claro: "A ver si el Gobierno tiene las pelotas de que España no juegue el Mundial si está Israel"

Pereiro puso en duda la capacidad del país para mantener su posición como anfitrión de grandes citas: citó a Patxi López y lanzó la advertencia política que dio título a su mensaje, cuestionando si España renunciaría al Mundial si el rival incluyera a Israel. "Veremos si el Gobierno tiene las pelotas de que España no juegue el Mundial si está Israel", dijo Pereiro.