2
meneos
3
clics
Ortega Smith 'responde' a su expulsión de la Ejecutiva de Vox parafraseando al propio Abascal: "Es muy difícil que la gente sea libre en un partido político"
Entre líneas: La relación del que es uno de los fundadores del partido y que se desempeñó como vicepresidente y secretario general, se enrareció tras sus choques con la exdirigente Macarena Olona
|
etiquetas
:
ortega smith
,
vox
,
abascal
,
puñalada
2
0
0
K
26
politica
#1
NPCMeneaMePersigue
Pelea interna en el fondo de inversión israelí llamado Vox y puñaladas entre robos a las donaciones de La Palma, de La Dana de Valencia después de robar las emergencias y bomberos para poner toreros, negar el cambio climático para vender casas a guiris tirando a los trabajadores de sus casas, como banda terrorista peor que la ETA
1
K
30
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
