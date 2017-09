La Almajara del Sur es un vivero murciano que trabaja con variedades tradicionales, que no están patentadas y no son híbridas; como su vivero, en España, hay pocos "se pueden contar los dedos de las manos"Perder la posesión de las semillas, "que no deben tener un dueño físico, es grave para la consecución de nuestra soberanía alimentaria", se lamentan los creadores del proyecto.