ORO NO: Nota de prensa por la mina de Salave, Asturias

Desde la Plataforma ORO NO mantenemos nuestro rotundo rechazo a este proyecto, como venimos haciendo ya desde hace más de 15 años, ya que se trata del mismo proyecto ya presentado y rechazado una y otra vez por las autoridades competentes. No hay cambios sustanciales en el proyecto, entre otras cosas porque es falso que técnica y económicamente sean viables minas de oro con impacto cero. La misma empresa no tiene inconveniente en proclamar como gran logro un emisario de 800 metros bajo el mar para verter agua “limpia”