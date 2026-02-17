El origen de los números mágicos nucleares

En el corazón de cada átomo existe un núcleo diminuto y denso donde se concentra casi toda la masa de la materia que conocemos. Durante décadas, la física nuclear ha intentado comprender por qué algunos núcleos son asombrosamente estables mientras que otros se desintegran en una fracción de segundo. La respuesta reside en una serie de valores conocidos como números mágicos, unas cifras que actúan como pilares de la arquitectura atómica. Ahora, un equipo de investigadores ha logrado desentrañar el origen último de estos números, vinculando dos c