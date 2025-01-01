El origen del brote de salmonela en Barbastro, con más de 500 afectados, está en unos tomates para untar tostadas

La intoxicación ha afectado a más de 500 personas y mantiene hospitalizados a cuatro pacientes. La empresa que sirvió las tapas ha cerrado voluntariamente para las labores de desinfección. La Dirección General de Salud Pública ha confirmado que el origen del brote de salmonela registrado en Barbastro se encuentra en unos tomates crudos utilizados para elaborar tostadas con tomate triturado, base de varias tapas servidas durante la Feria del Vino.