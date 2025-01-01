edición general
9 meneos
42 clics
El origen del brote de salmonela en Barbastro, con más de 500 afectados, está en unos tomates para untar tostadas

El origen del brote de salmonela en Barbastro, con más de 500 afectados, está en unos tomates para untar tostadas

La intoxicación ha afectado a más de 500 personas y mantiene hospitalizados a cuatro pacientes. La empresa que sirvió las tapas ha cerrado voluntariamente para las labores de desinfección. La Dirección General de Salud Pública ha confirmado que el origen del brote de salmonela registrado en Barbastro se encuentra en unos tomates crudos utilizados para elaborar tostadas con tomate triturado, base de varias tapas servidas durante la Feria del Vino.

| etiquetas: tomate , barbastro , salmonella , intoxicación
7 2 0 K 107 actualidad
9 comentarios
7 2 0 K 107 actualidad
victorjba #1 victorjba
Pues menuda gracia ha hecho esa empresa, porque el tomate rosa de Barbastro tiene mucha fama.
0 K 15
reivaj01 #3 reivaj01
#1 Gayán ha subrayado que “en absoluto hay que entender que el tomate de Barbastro tenga un problema, se trata de unos tomates de untar pan”

Los tomates de Barbastro son de tipo "rosa" y se utilizan, principalmente, para ensalada. Se podría decir que no valen para untar.
2 K 37
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#3 Y si a eso añadimos al precio que están...
0 K 11
victorjba #7 victorjba
#3 Si, pero la gente se va a quedar con "tomate-Barbastro-intoxicación", no distinguirán entre rosa, canario o pera.
0 K 15
Moixa #4 Moixa
Untar tostadas con tomate triturado siempre ha sido un asco
0 K 14
Artillero #8 Artillero
#4 dijo alguien que no tiene gusto culinario ninguno...:troll:
0 K 13
Andreham #2 Andreham
Bueno, y la multa bien gorda a la empresa y la destitucion del que firmó desde Sanidad para cuando?
0 K 8
raül_hernàndez_1 #6 raül_hernàndez_1 *
La culpa es de la p.... moda madrileña de untar pan con tomate triturado. Y encima algunos creen que el pa amb tomàquet es eso. Apuesta, sin leer el artículo: ¿puede que sean tomates "ecológicos", además?
3 K -23
Artillero #9 Artillero
#6 joder, ni que fuera el único sitio donde se hacen tostadas con tomate...
Te acabas de cargar el desayuno de media Andalucía.
4 K 56

menéame