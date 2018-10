La orientación sexual no se “elige”

Cuántas veces hemos oído a más de un hetero (y a más de un gay, por cierto) referirse a la condición u orientación sexual como elección… Cuando lo cierto es que pocas cosas de nuestra naturaleza como seres humanos están menos sometidas a la elección consciente que la sexualidad.Cuando a la edad de 5 años empecé a sentir atracción por los chicos no elegí que me atrajera el sexo masculino, simplemente me atraían los hombres y no las mujeres. No fue objeto de una elección ni consciente ni inconsciente.