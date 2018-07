Orgullo Hetero. ¿Vosotros también queréis una fiesta? ¡Aquí la tenéis!

“Que se haga ya el Día del Orgullo Hetero, que somos mayoría”. “Yo me siento orgulloso de ser heterosexual”. “¿Para cuándo una fiesta del Orgullo Hetero?” Y así podríamos seguir hasta la saciedad un año más. No pasa ni una edición del Orgullo LGTBI sin que broten los comentarios de los heteros más ruidosos de siempre, como un cometa que aparece dando vueltas cada cierto tiempo reclamando lo que es suyo. ¡Queremos un Orgullo Hetero! Claro que sí, hombre, ¿por qué no? Acércate y aprende cómo organizarlo tres sencillos pasos.