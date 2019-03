El hotel Only You de Atocha se convirtió en el escenario de una noche mágica con motivo del concierto de Peter White, uno de los mejores guitarristas de mundo en compañía de la #Hotjazzband , capitaneada por Juan Carlos Mendoza. La sincronía entre White e Ismael Dorado, el excelente saxofonista de la banda, creó momentos irrepetibles. El Smooth Hot Jazz Festival tendrá lugar entre el 11 y el 14 de abril en el Teatro María Guerrero y en el only you de Atocha.