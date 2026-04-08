El Organismo Internacional de Energía Atómica usará «tecnología nuclear» para prevenir el fraude en la venta de pescado y marisco

La entidad aspira a capacitar a más de 180 países con nuevas técnicas que ayuden a confirmar la autenticidad de las especies comercializadas, su origen, método de producción o estado. Las gambas y los langostinos son dos crustáceos de la superfamilia Penaeoidea y se encuentran entre las especies marinas más comercializadas a nivel mundial. Sobre ellos puso el foco una investigación publicada en 2024 por la Universidad Complutense de Madrid, que tomó 94 muestras de 55 referencias diferentes a nivel nacional, tanto de grandes superficies como de