Orden en el caos algorítmico de Dubái

El reciente discurso de Pedro Sánchez en Dubai ha causado jaleo. Ha anunciado medidas polémicas que son una continuación de las del discurso de Davos 2025 y estoy viendo a mucha gente en el mundo digital posicionarse fuertemente tanto a favor como en contra.

Ver la gran cantidad de propagandistas de derecha que están copando los espacios en Youtube, Twitter, etc, criticando estas medidas y añadiendo más ruido falaz que otra cosa es lo que me ha animado a escribir esto, dando primero información concreta de qué se ha propuesto y segundo mi opinión, unas pistas de cómo lo abordaría yo.

Dubái 2026

Cumbre Mundial de Gobiernos

Tomado directamente de www.youtube.com/watch?v=9FM-4CeDvzY.

1.- Que los ejecutivos de las plataformas digitales sean responsables legales de las infracciones que se cometan en sus medios.

Menciona los casos en que se nieguen a eliminar contenido ilegal o que promueve el odio.

2.- Considerar delito la manipulación de algoritmos para la amplificación de contenido ilegal.

Explica que la desinformación no aparece sola, sino que es creada, promovida y difundida por ciertos actores para conseguir beneficios.

3.- Creación de un sistema de huella digital de odio y polarización que permita trazar, cuantificar y exponer cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio.

Defiende que esparcir odio debe tener un coste legal y financiero que las plataformas no puedan ignorar.

4.- Prohibición efectiva de acceso a las redes sociales para los menores de 16 años.

Justifica que se les debe proteger de espacios de adicción, abuso, porno, manipulación y violencia.

5.- Investigación sobre las infracciones de Grok, TikTok e Instagram. Se refiere a:

TikTok tolerando contenido pederasta generado por IA. Grok generando contenido sexual ilegal. Instagram espiando a usuarios de Android. Facebook ejecutando campañas de desinformación para interferir en elecciones nacionales.

Davos 2025

Foro Económico Mundial

Tengo que añadir también lo anunciado el año pasado en Davos, que completa la foto para este debate. Copio de www.lamoncloa.gob.es/presidente/intervenciones/paginas/2025/20250122-i .

1.- Que se acabe con el anonimato en las redes sociales (...) En democracia, los ciudadanos tienen derecho a la intimidad, no al anonimato ni a la impunidad (...) Hacer avanzar el principio del seudonimato (...) y obligar a todas estas plataformas a vincular cada cuenta de usuario a un registro europeo de identidad digital. De este modo, los ciudadanos podrían utilizar seudónimos si quisieran, pero en caso de delito, las autoridades públicas podrían relacionar esos seudónimos con personas reales

2.- Forzar la apertura de la caja negra de los algoritmos de las redes sociales.

3.- Que los directores generales de las redes sociales rindan cuentas personalmente por el incumplimiento de las leyes y normas en sus plataformas.

Poder de las plataformas y control

Control feudal

El tema central de estas medidas es el gran poder que las plataformas digitales (o redes sociales) tienen en la opinión pública. Además, este poder no es neutral sino que se usa en la práctica para conseguir beneficios y alterar procesos democráticos como las elecciones.

La mayoría de medidas están radicalmente dirigidas a acabar con este poder impune. En combinación, la monitorización de los discursos de odio (huella digital), la prohibición de manipular algoritmos para subvertir la democracia y la responsabilidad legal de los directores en caso de incumplimiento, son una tríada potencialmente letal para el interés de los señores tecnofeudales.

Control social

En otro lugar están las medidas que afectan directamente a la población: tanto la prupuesta en Davos (que no apareció en Dubai) del pseudonimato, es decir, la vinculación obligatoria de pseudónimos a la identidad real de la persona que participa en las plataformas digitales, como la prohibición de acceso a los menroes de 16 ya anunciada en Dubai. Ambas son prácticamente lo mismo, pero vendidas de distinta manera.

Aquí ya no se centra tanto en limitar el poder de las plataformas digitales, sino en saber y controlar quién participa en ellas, sea como consumidor de contenidos o como generador.

Me parece que este segundo grupo de medidas juegan en otra liga, que hay una diferencia sustancial respecto a las primeras, y que tan bueno es tener el contexto completo de lo que se ha anunciado como analizar cada medida por separado atendiendo a su impacto y su justificación sin tener que aceptar o rechazar el bloque completo.

Debate

La diversidad de opiniones sobre todo lo anterior no sólo es inevitable, sino que es imprescindible para que podamos ir limando los argumentos en un sentido o en otro, construyendo una opinión cimentada en algo más que la pasión del momento. Si no tenemos cuidado, los algoritmos de Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etc, nos convencerán para que rechacemos cualquier limitación a su poder. Esto no va sólo de prohibir o no prohibir facebook a los chavales.