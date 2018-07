Órdago de Trump: Pide un 4% de gasto en defensa a sus socios de la OTAN

Cuando Donald Trump quiere algo, no lo pide, lo exige. Y no duda en lanzar un órdago, aunque vaya de farol. Por ejemplo, cuando dice que EEUU gasta un 4,2% de su PIB en Defensa, pese a que las cifras que maneja la OTAN le contradicen. No importa. El presidente estadounidense ha exigido a sus socios de la Alianza Atlántica una vez más que eleven su gasto en Defensa. No ya para cumplir con lo comprometido, un 2%, sino con el doble.