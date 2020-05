"La oposición tiene que estar para ayudar, no puede ser este espectáculo bochornoso"

Antonio Catalán, fundador de NH hoteles, ha repasado algunas de las últimas polémicas sobre las medidas tomadas por el Gobierno. En referencia a la reforma laboral acordada con Bildu, Catalán, que fue crítico con esta ley, ha asegurado que "se tiene que tocar" y que no entiende "cómo no se ha hecho antes", pero ha reclamado que el PP "debería haber dado el sí" al Gobierno para que no se hubiera dado esta situación.