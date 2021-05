[Opinión] La ideología de género en el Plan de Recuperación de España presentado ante la UE

He tenido ocasión de leer el Plan de recuperación, trasformación y resiliencia del Gobierno español en su versión reducida de 278 páginas, que más parece un folleto de propaganda electoral y política, que un verdadero Plan de Recuperación. Cuando lo he leído, comprendo perfectamente que algunos países europeos no se fíen del Gobierno español a la hora de dar o prestar dinero a nuestro país.