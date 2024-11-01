edición general
Operación 'Tinta': 26 detenidos por pintar grafitis en trenes de toda España

La Policía Nacional ha detenido a 26 personas por pintar grafitis en trenes de diferentes puntos de España que generaron un perjuicio económico que asciende a más de 900.000 euros. Doce de los arrestos se han realizado en Madrid, nueve en Cataluña y los demás en Valencia, San Sebastián, A Coruña, Mieres (Asturias) y Medina del Campo (Valladolid), informa la Dirección General de la Policía. La operación "Tinta" ha requerido un exhaustivo análisis de las denuncias y una gran coordinación de diferentes unidades policiales.

berkut #16 berkut
#12 Que pinten las fachadas de sus casas.
2
celyo #17 celyo
#16 o su habitación.

Pero claro, no es lo mismo, no mola tanto para grabarte y subirlo en redes, o para tener tanta notoriedad.
0
DrEvil #11 DrEvil
Parece gente con mucha energía y tiempo libre. Habría que darles un trabajo para que sumasen en vez de restar.
Yo les pondría el salario mínimo, les daría unos cepillos, cubos y todo eso... y los pondría a limpiar grafitis hasta que cubran 10 veces el coste de lo que han ensuciado, descontando el coste de la investigación, de los jueces, de las personas que los vigilan, gestiones, etc.
En unas pocas décadas estarían reinsertados en la sociedad.
1
ostiayajoder #8 ostiayajoder
YO! YO! ESA ME LA SE!!

Si, pq acabaran en multas q ahorraran dinero en transportes y nutriran al estado de medios para atacar a los narcos.
1
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
¿El coste de la investigación no se les va a cargar?
Qué pena
1
tul #2 tul
despliegue de medios para trincar a chavales que pintan cosas y mientras tanto los politicos robando a tres manos y los narcos controlando toda la costa, prioridades...
0
berkut #6 berkut
#2 Toda la razón. Pero las pintadas en los trenes van a arreglar algo?
1
tul #7 tul
#6 va arreglar algo el coste de todo este despliegue cuando hacen mucha mas falta en otras partes donde si se producen delitos graves?
0
berkut #10 berkut
#7 Ya. Vamos a dedicar a los responsables de vigilar y mantener los trenes limpios a perseguir los delitos graves. Ya verás qué rápido se acaba con los delitos graves...
0
UnoYDos #18 UnoYDos *
#7 Estas hablando como si hubiesen contratado nuevos agentes y comprado material para pillar a unos chavales pintando. Los sueldos por lo pronto los ibas a pagar igual, y tienes que entender que hay diferentes unidades dentro de los cuerpos policiales. Cada una tiene sus funciones. Si queremos que se persiga mas a los políticos, porque al menos yo también quiero que sea así, lo que hay que hacer es invertir mas en las unidades que se ocupen de esas cosas, no dejar que se comentan otro tipo de ilegalidades o infracciones. Lo siento pero tu argumentación es una falacia.

EDIT: Para #_7
0
celyo #12 celyo *
#6 ne cuelgo de ti para responder a #_2, cosas del ignore.

a veces resulta algo peligroso.

Por lo normal, suelen aprovechar cuabdo están en cocheras, pero a veces han tirado del freno de emergencia, parar el tren, saltar a la vía y ponerse a pintar.

Y en definitiva, esto entra dentro de delutos menores, pero no se puede dejar tampoco manga ancha con ellos.¿no?
0
OriolMu #15 OriolMu
#2 Cuándo un tren grafiteado deba de detenerse en un viaducto y ser evacuado de emergencia, pero un grafiti impida ver el exterior y se despeñen unos cuantos, veremos si serán "chavales que pintan cosas".
0
berkut #3 berkut
Pues sinceramente, que los empuren. Que pinten las fachadas de sus casas si quieren.
0
ostiayajoder #9 ostiayajoder
Va en la multa.
0
#14 cocococo
La multa de la mayoría seguramente la pagaran sus padres.
Detenidos y a las pocas horas otra vez libres en lugar de enviarlos al CECOT en El Salvador y hacerles cumplir una cadena perpetua con trabajos forzados, pero así es España y la Unión Europea.
0
#1 bibubibu
Una buena multa y que además corran con todos los gastos de limpieza de los trenes.
0
nemeame #13 nemeame
#1 Como que correr con los gastos de la limpieza con el dinero de papa? Que los limpien ellos uno a uno hasta que queden relucientes
0
RegiVengalil #5 RegiVengalil
Se creerán que hacen "arte urbano", pero es escandaloso cómo están de graffitis horribles las carreteras de media España, especialmente la M40 de Madrid o la entrada a Madrid por la A-6
0

