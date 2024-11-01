Operación 'Tinta': 26 detenidos por pintar grafitis en trenes de toda España

La Policía Nacional ha detenido a 26 personas por pintar grafitis en trenes de diferentes puntos de España que generaron un perjuicio económico que asciende a más de 900.000 euros. Doce de los arrestos se han realizado en Madrid, nueve en Cataluña y los demás en Valencia, San Sebastián, A Coruña, Mieres (Asturias) y Medina del Campo (Valladolid), informa la Dirección General de la Policía. La operación "Tinta" ha requerido un exhaustivo análisis de las denuncias y una gran coordinación de diferentes unidades policiales.
Pero claro, no es lo mismo, no mola tanto para grabarte y subirlo en redes, o para tener tanta notoriedad.
Yo les pondría el salario mínimo, les daría unos cepillos, cubos y todo eso... y los pondría a limpiar grafitis hasta que cubran 10 veces el coste de lo que han ensuciado, descontando el coste de la investigación, de los jueces, de las personas que los vigilan, gestiones, etc.
En unas pocas décadas estarían reinsertados en la sociedad.
Si, pq acabaran en multas q ahorraran dinero en transportes y nutriran al estado de medios para atacar a los narcos.
Qué pena
EDIT: Para #_7
a veces resulta algo peligroso.
Por lo normal, suelen aprovechar cuabdo están en cocheras, pero a veces han tirado del freno de emergencia, parar el tren, saltar a la vía y ponerse a pintar.
Y en definitiva, esto entra dentro de delutos menores, pero no se puede dejar tampoco manga ancha con ellos.¿no?
Detenidos y a las pocas horas otra vez libres en lugar de enviarlos al CECOT en El Salvador y hacerles cumplir una cadena perpetua con trabajos forzados, pero así es España y la Unión Europea.