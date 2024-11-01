Operación 'Tinta': 26 detenidos por pintar grafitis en trenes de toda España

La Policía Nacional ha detenido a 26 personas por pintar grafitis en trenes de diferentes puntos de España que generaron un perjuicio económico que asciende a más de 900.000 euros. Doce de los arrestos se han realizado en Madrid, nueve en Cataluña y los demás en Valencia, San Sebastián, A Coruña, Mieres (Asturias) y Medina del Campo (Valladolid), informa la Dirección General de la Policía. La operación "Tinta" ha requerido un exhaustivo análisis de las denuncias y una gran coordinación de diferentes unidades policiales.